Wanda Nara, clima teso con Mauro Icardi: il motivo è… ‘Ballando con le Stelle’

La show girl vorrebbe partecipare alla prossima edizione del programma di Milly Carlucci, ma il marito si oppone per gelosia

Wanda Nara e Mauro Icardi monopolizzano non solo le prime pagine dei giornali sportivi, ma anche i rotocalchi di gossip per le ‘voglie’ della bella argentina.

Stando a quanto riferito dal settimanale RCS, il prossimo impegno per la moglie-agente di Maurito potrebbe essere ‘Ballando con le Stelle‘, programma della Rai condotto da Milly Carlucci. Se le voci di gravidanza non fossero vere, Wanda Nara potrebbe essere nel prossimo cast per l’edizione 2019/2020, con buona pace del marito. Secondo Oggi infatti quest’ultimo non sarebbe così convinto di questa scelta: “Maurito storce il naso per gelosia, mentre Wanda freme per partecipare“, le parole riportate dal settimanale. Prime scintille dunque tra Icardi e la moglie, toccherà ad uno dei due fare un passo indietro per evitare una crisi che non gioverebbe a nessuno.

