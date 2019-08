Vuelta di Spagna – Teuns è la nuova maglia rossa: ecco come cambia la classifica generale

Cambia la classifica generale della Vuelta di Spagna: scalzato Angel Lopez, Teuns è la nuova maglia rossa

E’ andata in scena oggi la sesta tappa della Vuelta di Spagna 2019: Herrada ha trionfato sul traguardo di Ares del Maestrat, conquistando la sua prima vittoria in un grande Giro. Grande festa anche in casa Bahrain Merida, che celebra la maglia rossa di Teuns, nuovo leader della classifica generale. Miguel Angel Lopez perde dunque la leadership e scivola al terzo posto.

Ecco la nuova classifica generale:

Dylan Teuns (Bel, Bahrain-Merida) in 23h44’00” David De La Cruz (Esp, Ineos) a 38″ Miguel Angel Lopez (Col, Astana) a 1’00” Primoz Roglic (Slo) a 1’14” Nairo Quintana (Col) a 1’23” Robert Gesink (Ned) s.t. Alejandro Valverde (Esp) a 1’28” Esteban Chaves (Col) a 2’17” Rafal Majka (Pol) a 2’18” Tadej Pogacar (Slo) a 2’47” 16. Fabio Aru (Ita) a 3’47”

