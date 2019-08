Vuelta di Spagna – Sam Bennett di prepotenza ad Alicante: splendida vittoria di tappa per il corridore della Bora

A Sam Bennett la prima volata della Vuelta di Spagna 2019: l’irlandese della Bora trionfa ad Alicante

Dopo il successo di ieri di Nairo Quintana, i ciclisti sono tornati in sella alle loro bici per la terza tappa della Vuelta di Spagna. I corridori hanno affrontato 188km da Ibi Ciudad del Juguete ad Alicante, nella prima frazione dedicata ai velocisti.

Al termine di una volata da urlo è Sam Bennett ad alzare le braccia al cielo conquistando la sua 12ª vittoria stagionale. Secondo posto per Teuns, terzo invece Mezgec. Problemi per Gaviria, favorito numero 1, che si è staccato a sorpresa sul Gpm di Puerto de Tibi e non ha potuto correre per la vittoria. Roche si conferma maglia rossa.

