Vuelta di Spagna – Da Ibi Ciudad del Juguete ad Alicante: percorso, altimetria e favoriti della 3ª Tappa

Partenza da Ibi Ciudad del Juguete e arrivo ad Alicante: ecco percorso, altimetria e favoriti della 3ª Tappa della Vuelta di Spagna 2019

Dopo il successo di Nairo Quintana nella seconda tappa, la prima in linea dopo la cronosquadre inaugurale, quest’oggi prenderà il via la terza tappa della Vuelta di Spagna 2019. La frazione odierna avrà inizio a Ibi Ciudad del Juguete e si snoderà per 188 km fino al traguardo di Alicante. Il percorso non presenta grandi asperità. Dopo una partenza pianeggiante, si scende verso Monforte del Cid per poi risalire gradualmente fino alla prima salita di giornata, il GPM di terza categoria di Puerto de Biar (2,7 km al 4,8% di pendenza). Dopo averlo superato, i ciclisti affronteranno 30 km di discesa che li porterà alla seconda salita di giornata, Puerto de Tibi (6,7 km al 4,1%). Una volta scollinato si scenderà fino a Bussot, con un traguardo volante posto a 21 km dal traguardo. In fine si scenderà nuovamente fino agli ultimi 8 km, completamente piatti, che favoriranno le ruote veloci. Sam Bennett e Fernando Gaviria sono i due favoriti di giornata, ma anche Fabio Jakobsen e John Degenkolb sono due ciclisti da tenere d’occhio.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo