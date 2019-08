Vuelta di Spagna 2019 – Caduta per Carapaz, a rischio la partecipazione dell’ecuadoregno alla corsa spagnola

Una caduta ferma Carapaz? A rischio la partecipazione dell’ecuadoregno della Movistar alla Vuelta di Spagna 2019

Manca sempre meno all’edizione 2019 della Vuelta di Spagna: sabato i corridori si sfideranno nella prima tappa della corsa spagnola. Alla vigilia della partenza arriva dalla Movistar una notizia preoccupante: Richard Carapaz, vincitore del Giro d’Italia 2019, potrebbe non essere al via della Vuelta. La squadra ha comunicato che il suo corridore ecuadoregno è stato protagonista di una caduta domenica scorsa e che ha riportato “una forte contusione all’ombro destro de numerose ferite“. Entro domani lo staff della Movistar, insieme al ciclista, decideranno se Carapaz sarà al via della Vuelta di Spagna 2019 o meno.

