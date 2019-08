Vuelta di Spagna – Quattro italiani nel roster dell’UAE Team Emirates, grande attesa per Fabio Aru

L’UAE Team Emirates ha ufficializzato il roster che parteciperà alla prossima Vuelta di Spagna, quattro gli italiani tra cui Fabio Aru

L’UAE Team Emirates ha ufficializzato il roster che parteciperà alla prossima Vuelta di Spagna, che scatterà il prossimo 24 agosto. La formazione emiratina punterà tutto su Fabio Aru, che verrà affiancato dallo sloveno Tadej Pogacar e dal colombiano Fernando Gaviria.

Insieme a loro spazio ad altri tre italiani, ovvero Valerio Conti, Marco Marcato e Oliviero Troia, mentre completano la lista Sergio Henao e Juan Sebastian Molano. Impaziente di iniziare Fabio Aru: “come sempre, la Vuelta a Espana rappresenta una sfida importante e stimolante, sia per le tante difficoltà che il percorso presenta, sia per il livello qualitativo dei partecipanti. Sono entusiasta di essere pronto a parteciparvi, soprattutto pensando allo stop per l’operazione che risale a quattro mesi fa. L’obiettivo è essere stabilmente ai livello che mi competono”.

