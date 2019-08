Vuelta di Spagna – Kruijswijk costretto al ritiro nel corso della 4ª tappa: “non aveva senso continuare”

Il corridore della Jumbo-Visma ha deciso di alzare bandiera bianca per i postumi della caduta che lo ha visto protagonista nella cronosquadre

Steven Kruijswijk lascia la Vuelta di Spagna, il corridore della Jumbo-Visma ha deciso di alzare bandiera bianca nel corso della quarta tappa di oggi, vinta da Jakobsen.

L’olandese si è ritirato per via dei postumi della caduta che lo ha visto protagonista durante la cronosquadre, che gli ha causato un dolore al ginocchio al momento insopportabile: “non è mai bello lasciare un grande giro, soprattutto quando hai tante ambizioni e attorno una squadra forte. Non aveva senso continuare però con questo tipo di dolore al ginocchio, sono molto dispiaciuto“. Primoz Roglic perde dunque l’uomo più importante a sua disposizione, capace di piazzarsi sul podio nell’ultima edizione del Tour de France.

