Vuelta di Spagna – Brutto colpo per la Bora-hansgrohe, Davide Formolo costretto al ritiro [FOTO]

Il corridore italiano non prenderà parte alla settima tappa di oggi per via delle conseguenze della maxi-caduta che lo ha visto coinvolto nella giornata di ieri

Finisce la Vuelta di Spagna 2019 per Davide Formolo, la Bora-hansgrohe ha annunciato questa mattina che il corridore italiano non prenderà parte alla settima tappa, in programma oggi da Onda a Mas de la Costa. Niente da fare per il campione italiano, coinvolto ieri in una maxi-caduta che ha causato il ritiro di molti altri ciclisti.

A rendere noto il ritiro di Formolo ci ha pensato la Bora tramite il proprio account Twitter: “sfortunatamente Davide Formolo non prenderà parte alla tappa di oggi della Vuelta di Spagna. Davide è riuscito a terminare la frazione di ieri nonostante la caduta, avvertendo comunque molto dolore sul lato destro del bacino che non è migliorato nel corso della notte. Torna presto Formolino! Ci mancherai“.

