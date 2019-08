Vuelta di Spagna – Nairo Quintana si impone nella 2ª tappa, la ‘Maglia Rossa’ finisce sulle spalle di Roche

Il corridore della Movistar taglia per primo il traguardo di Calpe, precedendo Roche che si prende a sua volta la Maglia Rossa da leader

Nairo Quintana vince la seconda tappa della Vuelta di Spagna, il corridore della Movistar mette nel sacco i suoi cinque compagni di fuga e piazza il terzo successo stagionale, il trentanovesimo in carriera.

Una mossa davvero astuta quella del colombiano che, a due chilometri e mezzo dal traguardo di Calpe, mette il turbo e semina i suoi avversari, vincendo con cinque secondi di vantaggio su Roche. Grazie a questo secondo posto, il corridore irlandese del team Sunweb è la nuova Maglia Rossa di questa edizione della corsa iberica per appena due secondi. Completa il podio di giornata Roglic, abile a precedere Rigoberto Uran e Fabio Aru, quinto al traguardo dopo la caduta di ieri. Domani in programma la terza tappa del Giro di Spagna da Ibi Ciudad del Juguete ad Alicante, 188 chilometri per un percorso decisamente piatto al termine del quale è molto probabile l’arrivo in volata.

LA CLASSIFICA GENERALE

Nicolas Roche (Irl, Sunweb) in 5h26’12” Nairo Quintana (Col, Movistar) a 2″ Rigoberto Uran (Col, Education First) 8″ Mikel Nieve (Esp) a 22″ Miguel Angel Lopez (Col) a 33″ Primoz Roglic (Svn) a 36″ Wilco Kelderman (Ned) a 38″ Sergio Higuita Garcia (Col) a 40″ Davide Formolo (Ita) a 46″ Rafal Majka (Pol) s.t.

12 Alejandro Valverde (Esp) a 49″

Fabio Aru (Ita) a 1’08” Steven Kruijswijk (Ned) a 2’19”

