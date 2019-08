Vuelta di Spagna – Fabio Aru sorpreso da se stesso: “non pensavo di andare così bene in salita”

Il corridore sardo ha commentato l’esito della settima tappa, chiusa in ottava posizione al termine di una prestazione positiva

Ottava posizione per Fabio Aru al termine della settima tappa della Vuelta di Spagna, partita da Onda e terminata a Mas de la Costa con una salita davvero complicata da gestire.

Il corridore sardo del team UAE Emirates ha gestito bene le energie e sopportato alla grande il dolore alla gamba, fornendo una prestazione davvero da incorniciare, che gli permette di salire al decimo posto della classifica generale. Queste le parole di Aru al termine della tappa: “le sensazioni sono state migliori rispetto agli altri giorni, ma la gamba sinistra non è ancora a posto, non sono ancora al 100%. Ho fatto tanta fatica oggi, ma è anche vero che non pensavo di andare così bene in salita. Speriamo di recuperare al 100% nei prossimi giorni“.

