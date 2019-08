Vuelta di Spagna – Fabio Aru sorride: “il ginocchio va meglio, le botte passeranno con il passare dei giorni”

Giornata tutto sommato positiva per Fabio Aru, riuscito a concludere in tranquillità la quarta tappa della Vuelta

Migliora di giorno in giorno la condizione di Fabio Aru, reduce dalla caduta della prima tappa in cui il sardo ha riportato alcune escoriazioni. Con il passare delle tappe però tutto sembra andare per il verso giusto, situazione che regala sorrisi e soddisfazione al corridore dell’UAE Team Emirates.

Queste le sue parole dopo la quarta frazione: “il ginocchio sta andando meglio, giorno dopo giorno le botte passeranno. C’era parecchio vento nel finale, non abbastanza da rompere il gruppo. Noi della UAE-Emirates abbiamo corso bene tutto il giorno, occupando le posizioni di testa del gruppo“.

