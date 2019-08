Vuelta di Spagna – Miguel Angel Lopez nuovo leader, la classifica generale dopo la 5ª tappa

Lo spagnolo si riprende la Maglia Rossa grazie al quarto posto ottenuto nella quinta tappa, dietro di lui Roglic e Quintana

Il nuovo leader della Vuelta di Spagna 2019 è Miguel Angel Lopez, grazie al quarto posto ottenuto al termine della quinta tappa. Il colombiano dell’Astana guarda adesso tutti dall’alto, precedendo di quattordici secondi Roglic e di ventitré Quintana, che completano a loro volta la top-three.

Quarto posto per il campione del mondo Alejandro Valverde, seguito dal vecchio leader Roche, in difficoltà sull’ultima salita della quinta tappa. Sesto Rigoberto Uran e settimo Esteban Chaves, mentre segue in ottava posizione Rafa Majka. In ritardo i due italiani Davide Formolo, ora dodicesimo con un gap di 1’58”, e Fabio Aru, diciassettesimo a 2’47”.

