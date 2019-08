Vuelta di Spagna – La terribile caduta dell’UAE Team Emirates, che botta per Aru e compagni [VIDEO]

Brutta botta per la formazione di Aru, che finisce a terra durante la prima tappa della Vuelta perdendo oltre un minuto dall’Astana

Brutta caduta per l’UAE Team Emirates nella prima tappa della Vuelta di Spagna, la formazione asiatica finisce a terra per via dell’asfalto scivoloso, pregiudicando la propria cronosquadre, chiusa ad oltre un minuto di distanza dall’Astana.

Una botta dura da incassare sia per Fabio Aru che per i suoi compagni, riusciti comunque a rialzarsi per proseguire il percorso della prima tappa.

