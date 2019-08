Vuelta di Spagna – Da Benidorm a Calpe: percorso, altimetria e favoriti della seconda tappa

Partenza da Benidorm e arrivo a Calpe dopo 199.6 km con 3 GPM della montagna e un finale davvero interessante: ecco percorso, altimetria e favoriti della seconda tappa della Vuelta di Spagna

L’ultima domenica di agosto coincide con la seconda tappa della Vuelta di Spagna, la prima in linea dopo la cronosquadre inaugurale che nella giornata di ieri ha visto il trionfo dell’Astana di Miguel Angel Lopez. Quest’oggi i ciclisti affronteranno i 199.6 km che dividono la partenza di Benidorm all’arrivo di Calpe. Dopo 17 km dallo start, i corridori affronteranno subito la prima salita, Puerto dee Confrides, GPM di seconda categoria. La lunga discesa successiva porterà all’Alto de Bennilloba, GPM di terza categoria. L’ultima asperità di giornata, probabilmente quella che definirà il quadro conclusivo della gara, è l’Alto de Puig Lorenca, GPM di seconda categoria posto a 25 km dal traguardo. In un finale che si presenta abbastanza aperto, Sam Bennett è dato fra i principali favoriti, complice anche la buona prova a cronometro della Bora-Hansgrohe nella giornata di ieri. Occhi puntati anche sui velocisti Jakobsen e Gaviria, mentre l’Italia può giocarsi la carta Davide Formolo, outsider in grado di poter sorprendere gli avversari.

