Guidare in vacanza – I consigli per un viaggio comodo e sicuro

Per molti di noi vacanza significa anche guidare verso la tranquillità estiva, visitare le attrazioni di una città vicina o persino fare un viaggio in un altro paese. Un professionista esperto di Nokian Tyres, produttore di pneumatici premium, racconta come rendere il viaggio comodo e sicuro

Un atteggiamento e una preparazione proattivi garantiscono viaggi estivi nella massima serenità. Partire dopo un periodo di lavoro e con un’auto piena all’inverosimile può però danneggiare lo spirito vacanziero, lasciando tutti stanchi e nervosi. Martin Dražík, Product Manager di Nokian Tyres Europe, ci fornisce alcuni consigli per un approccio rilassato.

“Il tempo diventa meno importante in vacanza. Le autostrade non sono sempre il modo migliore di viaggiare; percorrere strade secondarie a volte può essere una buona idea. Magari si impiegheranno sette ore in auto invece di sei, ma ci si potrà godere molto di più l’estate rispetto a quando si guida in autostrada” dice.

Se la tabella di marcia lo permette, è utile prendersi delle pause. Le soste sono fondamentali per il proprio ristoro e, quando si viaggia con bambini o ragazzi di età scolare, si può chiedere a loro di scegliere il luogo preferito per la pausa.

“Se dovessi fermarti lungo la strada, hai mai provato a pensare a dove i bambini avrebbero piacere a trascorrere una giornata? Internet potrebbe aiutarti con delle buone idee”, dice Dražík.

Le ondate di calore mettono sotto sforzo la batteria

Si dovrebbe sempre avere l’auto a puntino prima di un viaggio. Quanto meno, bisognerebbe controllare le condizioni della batteria.

“Il caldo potrebbe rappresentare una fonte di stress per la batteria, in particolare considerando che di solito i bambini fanno largo uso di tablet, caricatori e sistemi di riproduzione musicale durante il viaggio”, dice Dražík

Sarebbe opportuno cambiare il filtro dell’aria ogni anno e controllare in modo approfondito il sistema di aria condizionata almeno ogni due anni. Il conducente, i passeggeri, e gli amici a quattro zampe apprezzeranno una temperatura piacevole all’interno dell’abitacolo.

Controlla le gomme prima del viaggio

É importantissimo controllare almeno due elementi degli pneumatici: la corretta pressione di gonfiaggio e un sufficiente spessore del battistrada. Lo spessore del battistrada è particolarmente importante durante le piogge estive. Quando il cielo si riempie di nuvole e le piogge improvvise cadono sulla superfice stradale, pneumatici consumati potrebbero non riuscire a spostare una quantità di acqua sufficiente ad evitare l’effetto aquaplaning. Lo spessore del battistrada minimo per una guida sicura è di 4 millimetri.

Si può controllare la pressione degli pneumatici in qualsiasi stazione di servizio o officina. I viaggi estivi di solito vengono svolti con l’auto piena sia in quanto a passeggeri che a bagagliaio, ed è raccomandabile impostare la pressione al livello raccomandato a pieno carico. Questa informazione è disponibile all’interno del manuale d’uso dell’auto. La corretta pressione degli pneumatici riduce inoltre il consumo di carburante, estende la vita media degli pneumatici e rende la guida più sicura.

Martin Dražík condivide con noi anche un piccolo suggerimento che ha imparato da suo nonno: una volta arrivato, cerca di parcheggiare sempre con l’anteriore dell’auto verso l’esterno.

“In questo modo avrai la possibilità di partire immediatamente qualora dovesse succedere qualcosa, e dovessi avere urgenza, per esempio, di recarti in ospedale. Avrai bisogno di girare l’auto in ogni caso prima o poi”.

La checklist per le vacanze estive:

Fai controllare la tua auto prima di partire

Prenotando i controlli in tempo utile, è possibile scegliere il momento più adatto. È una buona idea pianificare in anticipo i controlli o l’acquisto di nuovi pneumatici in un mese diverso rispetto a quello in cui si affrontano le spese per le vacanze.

Assicurati il meglio della sicurezza dei tuoi pneumatici

Accertati di avere la corretta pressione di gonfiaggio – anche della ruota di scorta. Se hai dimenticato di stringere i dadi delle alette durante il cambio delle gomme, fallo subito. Dovresti anche controllare l’allineamento dello sterzo per evitare un’usura irregolare o troppo rapida degli pneumatici.

Pulisci l’auto internamente ed esternamente

Elimina qualsiasi cosa non necessaria e lava la macchina sia all’interno che all’esterno. Verifica che non siano presenti scheggiature sul parabrezza che richiedano la riparazione. Il modo migliore per pulire il parabrezza all’interno è usare un detergente per vetri delicato e un panno in microfibra. Eventuali insetti presenti all’esterno devono essere rimossi rapidamente, prima che il sole li faccia attaccare al vetro.

Preparati agli imprevisti

Per prepararsi a qualsiasi emergenza, è buona norma avere a disposizione un kit di primo soccorso, acqua da bere e un alimentatore ausiliario per il telefono cellulare in auto. È consigliabile scaricare l’app del “112” sul telefono prima di partire.

Massima attenzione alla guida

Dopo essersi fermati per una pausa, è indispensabile sempre accertarsi che tutti i passeggeri siano in auto – così come gli effetti personali di tutti: telefoni cellulari, portafogli e occhiali da sole. Se possibile, sarebbe opportuno cambiare conducente di tanto in tanto.

