Verona, paura per Emmanuel Badu: ricoverato per una microembolia polmonare

Emmanuel Badu ricoverato in ospedale per un problema ai polmoni: paura in casa Hellas Verona

Tanta paura in casa Hellas Verona per le condizioni di Emmanuel Badu. Il centrocampista ex Udinese è stato ricoverato in ospedale per un problema ai polmoni. Questo il comunicato emesso dal club: “l’Hellas Verona FC comunica che il centrocampista Emmanuel Badu è stato ricoverato presso l’Ospedale Sacro Cuore di Negrar per eseguire accertamenti e terapie a seguito di un episodio di microembolia polmonare. Le condizioni del calciatore sono buone e rimarrà sotto osservazione per qualche giorno“.

