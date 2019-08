Bologna, sorprendente colpo di scena in vista del match con l’Hellas Verona: in panchina ci sarà Mihajlovic!

L’allenatore rossoblù, ricoverato da quaranta giorni in ospedale per una leucemia, stasera guiderà i propri ragazzi nel match contro il Verona

Il Bologna questa sera avrà una motivazione in più per battere l’Hellas Verona, in panchina a guidare i rossoblù ci sarà infatti Sinisa Mihajlovic.

Una novità sorprendente, che conferma la tenacia e lo spirito battagliero dell’allenatore serbo che, dopo quaranta giorni di ricovero all’ospedale Sant’Orsola per curare la leucemia, è riuscito a mantenere la promessa fatta ai propri ragazzi di guidarli all’esordio in campionato. L’allenatore del Bologna dovrà però rispettare tutte le precauzioni del caso, dal momento che ha trascorso l’ultimo mese e mezzo in isolamento, all’interno di una stanza del reparto oncologico del nosocomio emiliano.

Valuta questo articolo