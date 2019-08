Verona Basketball Cup, ulteriore banco di prova per l’Italia in vista del Mondiale in Cina

Il torneo metterà l’Italia di fronte a tre squadre diverse l’una dall’altra per caratteristiche fisiche, tecniche e di blasone

Fin qui piuttosto tortuoso, il cammino degli Azzurri verso la FIBA World Cup 2019 è giunto a uno snodo importante. Le ultime tre gare in Italia saranno quelle che porteranno il CT Meo Sacchetti ai primi “tagli” in vista della decisione finale: i 12 per il Mondiale cinese. La ‘Verona Basketball Cup’, in programma al PalaOlimpia l’8, il 9 e il 10 agosto, metterà l’Italia di fronte a tre squadre diverse l’una dall’altra per caratteristiche fisiche, tecniche e di blasone.

Gli Azzurri, in 18 dall’inizio del training camp di Pinzolo, non potranno contare, per tutto il torneo di Verona, su Danilo Gallinari, dimesso ieri dall’ospedale dopo essere stato operato di appendicectomia. Il Gallo festeggerà il compleanno giovedì 8 agosto, giorno dell’esordio Azzurro contro il Senegal. Per lui, il rientro con i compagni è previsto per il raduno di Roma. Out per le tre gare del PalaOlimpia anche capitan Gigi Datome (continua il suo recupero dopo l’operazione al ginocchio) e Andrea Cinciarini, fermato dallo staff medico sanitario Azzurro per una lieve distrazione muscolare. Contro il Senegal, per rotazione, non giocheranno Marco Belinelli (il suo esordio stagionale in Nazionale avverrà venerdì sera contro la Russia), Amedeo Tessitori e Riccardo Moraschini.

Il commento del CT Sacchetti: “Qui a Verona avevamo programmato di inserire in squadra i nostri due giocatori NBA. Potremo farlo solo in parte, con Marco Belinelli, a causa di ciò che è successo a Danilo Gallinari. Ci dispiace perché di fatto si sono persi 10 giorni ma sarebbe potuta andare peggio e dunque bisogna pensare in positivo. Guardiamo avanti e ciò significa pensare ai nostri avversari nel quadrangolare. Il Senegal ha lunghi importanti e questo non può che aiutarci: sappiamo da sempre di avere dei problemi in quei ruoli e vogliamo scoprire le nostre difficoltà fin da subito per arrivare pronti alle gare che contano. Sulla Russia c’è poco da dire: tradizione, blasone e la storia dei match contro la nostra Nazionale ne fanno un avversario di tutto rispetto. Conosciamo poco il Venezuela ma essendo una formazione che gioca il Mondiale non potrà che essere un valido test per noi. Dopo il torneo effettuerò i primi tre ‘tagli’. A Roma, Atene e Shenyang andremo in 15. Verona? Per me, che oltretutto mi chiamo Romeo, questa bellissima città ha corsi e ricorsi storici: nel 1986 inaugurammo il palazzetto prima di andare al Mondiale…”.

Il primo avversario, giovedì 8 agosto (20.30, diretta Sky Sport Arena) è il Senegal, atletismo spiccato ma senza i fari NBA Tacko Fall e Gorgui Dieng. Moustapha Gaye, nominato head coach degli africani meno di una settimana fa, ha avuto il suo bel da fare per mettere assieme una Nazionale che in Cina dovrà tentare di uscire indenne dal girone di ferro, quello di Dongguan con Canada, Australia e Lituania.

Venerdì 9 agosto (20.30, diretta Sky Sport Arena) la sfida alla Russia, che per la trasferta italiana ha lasciato a casa il fosforo di Alexey Shved. Coach Bazarevich, passato sulla panchina di Cantù qualche stagione fa, avrà a disposizione un buon mix tra veterani e giovani di livello uniti a Sergey Karasev e Joel Bolomboy, nato in Ucraina (origini congolesi) ma con passaporto russo da qualche mese. Compagno di squadra di Daniel Hackett, anche lui ha appena vinto l’Eurolega con il CSKA Mosca. In Cina, la Russia giocherà a Wuhan nel girone B con Argentina, Corea del Sud e Nigeria. Il torneo si chiuderà sabato 10 agosto (20.30, diretta Sky Sport Arena) contro il Venezuela, formazione che proverà a strappare un pass per la seconda fase a Pechino nel tutt’altro che impossibile gruppo A con Costa d’Avorio, Cina e Polonia.

Il torneo è un evento organizzato da Master Group Sport, advisor commerciale della Federazione Italiana Pallacanestro.

Gli Azzurri per il Senegal

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G)

#4 Pietro Aradori (1988, 196, A)

#5 Alessandro Gentile (1992, 200, G/A)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P)

#10 Daniel Hackett (1987, 199, G)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P)

#15 Jeff Brooks (1989, 203, A)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 201, A)

#23 Awudu Abass (1993, 198, A)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G)

#41 Brian Sacchetti (1986, 200, A)

Gli altri Azzurri

#3 Marco Belinelli (1986, 196, G)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C)

#20 Andrea Cinciarini (1986, 190, P)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A)

CT: Meo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Massimo Maffezzoli, Paolo Conti

Verona Basketball Cup – Il calendario del torneo

PalaOlimpia – Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, 1 – Verona

Giovedì 8 agosto

Ore 18.00 Russia-Venezuela

Arbitri: Begnis, Sardella, Vicino

Ore 20.30 Italia-Senegal (diretta su SkySport Arena)

Arbitri: Mazzoni, Boninsegna, Borgo

Venerdì 9 agosto

Ore 18.00 Senegal-Venezuela

Ore 20.30 Italia-Russia (diretta su SkySport Arena)

Sabato 10 agosto

Ore 18.00 Russia-Senegal

Ore 20.30 Italia-Venezuela (diretta su SkySport Arena)

