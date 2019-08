Van Der Vaart e quel ‘simpatico’ aneddoto su Ibrahimovic: “vi racconto di quando voleva spezzarmi le gambe!”

Rafael Van Der Vaart ha raccontato un ‘simpatico’ aneddoto su Zlatan Ibrahimovic: fra i due, ai tempi dell’Ajax, non correva buon sangue e l’attaccante svedese è subito passato alle minacce

Zlatan Ibrahimovic non è mai stato uno che le manda a dire. L’attaccante svedese si è sempre fatto amare dai compagni che in lui hanno visto un leader e una guida, ma con chi non gli è andato a genio, ‘Ibracadabra’ è stato capace di arrivare anche alle mani. Ne dà conferma Rafael Van Der Vaart, suo ex compagno ai tempi dell’Ajax che l’attuale bomber degli L.A. Galaxy ha minacciato con un ‘ti spezzo le gambe’ che ancora, a distanza di anni, l’olandese ricorda fermamente. Ai microfoni di Four Four Two, Van Der Vaart ha raccontato: “sì, è vero, mi ha detto che mi avrebbe spezzato le gambe. Ma Zlatan lo diceva un po’ a tutti… È anche vero che in quel periodo le cose tra noi due non andavano per niente bene. Però preferisco avere in squadra persone oneste come lui, anche se significa litigare un po’. Non c’è stato un momento preciso in cui abbiamo discusso, non andavamo d’accordo in generale”.

