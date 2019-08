Valentino Rossi ha rilasciato una simpatica intervista nella quale affronta diversi paragoni con Roger Federer: alla domanda su chi invitare a cena però, preferisce una bella donna al campione svizzero

Valentino Rossi e Roger Federer, due grandi miti delle rispettive discipline, vere e proprie leggende viventi, il primo della MotoGp, il secondo del tennis. Caratterialmente e sportivamente diversi, ma con più tratti in comune di quanti si possa immaginare. Uno fra tutti la longevità, entrambi in grado di avere un ruolo di primo piano a 40 anni (38 per Federer) nonostante le giovani leve, forti e talentuose. La passione ovviamente, che li fa competere ancora nonostante abbiano fatto incetta di soldi e trofei. E per finire il grande talento, senza il quale, non si può diventare il GOAT del proprio sport.

Intervistato da Blick, Valentino Rossi ha rilasciato una simpatica intervista nella quale è stato paragonato proprio a Roger Federer: “Roger è uno dei miei idoli. E’ da tanto tempo che vedo sue partite. Ci conosciamo, a volte ci scambiamo dei messaggi. Sono un po’ più veccho di lui, ma anche lui non è più così giovane.Nonostante questo, è ancora al top. Se ho visto Wimbledon? Ovviamente. Anche molti miei amici sono tifosi di Roger, spesso vediamo le sue partite insieme. Abbiamo urlato durante la finale! Perdere con due match point a favore è un gran peccato. Djokovic è come un muro, ma se parliamo di classe, Roger è ancora il più grande di tutti i tempi. E’ bello vederlo giocare. La nostra longevità? Per me la passione è la cosa principale. Per Roger credo sia lo stesso. Siamo guidati da una grande passione, lui per il tennis, io per la moto. Ci sono atleti che giocano per soldi. Altri perchè hanno talento. E altri come noi perchè continuiamo ad avere passione“.

Un’ultima battuta su una celebrità da invitare a cena. La scelta sarebbe ancora una volta ricaduta su Federer, ma a pensarci bene… : “chiamerei Federer. Abbiamo già avuto questo piacere nel 2006, ma è successo tanto tempo fa. Non conosco Cristiano Ronaldo e Lionel Messi personalmente, anche se sarebbe interessante. Fuori dal mondo dello sport, preferirei una bella donna! Quando ero più giovane, amavo l’attrice Angelina Jolie. Ma ora è vecchia, come me (ride). Quindi sceglierei Scarlett Johansson. Avere una bella donna accanto a me sarebbe meglio di avere Roger“. Chissà come l’avrà presa Francesca Sofia Novello, la bellissima fidanzata del ‘Dottore’…

