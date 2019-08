US Open – Wozniacki e Gauff, niente errori: in 3 set ai sedicesimi

Caroline Wozniacki accede ai sedicesimi di finale battendo in 3 set Danielle Rose Collins: avanza al terzo turno anche Coco Gauff che ha la meglio su Timea Babos

Caroline Wozniacki accede ai sedicesimi di finale degli US Open. La campionessa di Melbourne 2018, attuale numero 19 al mondo, si è imposta in 2 ore e 10 minuti su Danielle Rose Collins (n°35 WTA) con il punteggio di 4-6 / 6-3 / 6-4. Avanza al terzo turno anche la giovane stellina di casa, la tifatissima 16enne Coco Gauff che supera Timea Babos in 3 set con il punteggio di 6-2 / 4-6 / 6-4.

