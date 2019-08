US Open – Wozniacki fatica, bene Gauff e Sabalenka: battuta d’arresto per Stephens, i risultati dei match della notte

Wozniacki e Gauff trionfano in rimonta all’esordio, Stephens si arrende al primo turno: i risultati dei match della notte degli US Open

Prosegue lo spettacolo degli US Open: tanti i match andati in scena nella notte, per il primo turno del quarto e ultimo slam della stagione, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York. Sorridono Wozniacki e Gauff, entrambe vincitrici in rimonta. La tennista danese ha avuto la meglio sulla cinese Wang, dopo due ore e 10 minuti di gioco col punteggio di 1-6, 7-5, 6-3. La giovane statunitense è riuscita invece a rimontare contro la russa Potapova, dopo due ore e 3 minuti di gioco col puntggio di 6-3, 2-6, 4-6.

Primo turno amaro invece per Kuznetsova: la russa è stata eliminata all’esordio dalla statunitense Ahn, in soli due set. Il match è terminato col punteggio di 7-5, 6-2 dopo un’ora e 36 minuti di gioco.

Bene invece Sabalenka, che si è aggiudicata il derby bielorusso contro Azarenka: la numero 13 del ranking femminile ha trionfato in rimonta dopo due ore e 15 minuti di gioco col punteggio di 3-6, 6-3, 6-4.

Infine clamorosa battuta d’arresto per la padrona di casa Stephens, eliminata all’esordio in soli due set per mano della russa Kaliskaya: la numero 10 del ranking femminile ha ceduto alla sua rivale dopo solo un’ora e 25 minuti di gioco col punteggio di 3-6, 4-6.

