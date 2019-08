US Open – Wawrinka piega Chardy, Medvedev ha la meglio su Dellien: entrambi avanti in 4 set

Stan Wawrinka batte Chardy, Daniil Medvedev ha la meglio su Dellien: entrambi i tennisti si impongo in 4 set e accedono ai sedicesimi finale degli US Open

Stan Wawrinka e Daniil Medvedev accedono ai sedicesimi di finale degli US Open. Vittoria in 4 set per entrambi: il tennista svizzero ha piegato senza troppi problemi il francese Jeremy Chardy (74 ATP) con il punteggio di 6-4 / 6-3 / 6-7 (3-7) / 6-3; il russo ha avuto la meglio su Hugo Delline (84 ATP) con il punteggio di 3-6 / 5-7 / 7-5 / 3-6.

