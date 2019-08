US Open – L’uragano Williams si abbatte sulla Zheng, Venus lascia un solo game alla cinese

La maggiore delle Williams stacca il pass per il secondo turno dello slam statunitense, superando in scioltezza la Zheng

Comincia alla grande l’ultimo slam della stagione per Venus Williams, la tennista americana esordisce con una vittoria agli US Open, asfaltando senza problemi la cinese Zheng. La maggiore delle famose sorelle statunitensi si impone con il punteggio di 6-1, 6-0 in un’ora e otto minuti di gioco, senza lasciare scampo alla propria avversaria. Nel prossimo turno la numero 52 del ranking WTA affronterà la vincente del match tra l’ucraina Svitolina e la statunitense Osuigwe.

