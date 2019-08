US Open – Tsistipas si ferma al primo turno: Rublev trionfa in 4 set

Rublev solido e concentrato: il russo elimina Tsitsipas al primo turno degli US Open

Esordio amarissimo per Tsitsipas agli US Open: il numero 8 del ranking ATP è stato eliminato al primo turno del quarto ed ultimo Slam dell’anno in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York per mano del giovane Rublev. Il russo ha avuto la meglio sul coetaneo greco al termine di una battaglia durata 3 ore e 58 minuti, terminata col punteggio di 4-6, 7-6, 6-7, 5-7.

