US Open – Trungelliti si ritira a metà del secondo set: esordio easy per Nishikori

Marco Trungelliti ko per un problema fisico: Kei Nishikori avanza al secondo turno degli US Open dopo appena 48 minuti di gioco

Dura appena 48 minuti di gioco l’esordio di Kei Nishikori agli US Open. Giusto il tempo di portarsi a casa il primo set per 1-6 ed ipotecare il secondo prima che, sul punteggio di 1-4, un Marco Trungelliti visibilmente in difficoltà, a causa di un problema fisico, decida di alzare bandiera bianca. Il numero 7 al mondo avanza dunque al secondo turno dello Slam americano nel quale affronterà il vincitore di Monteiro-Klahn.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo