US Open – Tripla eliminazione nei sedicesimi: fuori Wozniacki, Ostapenko e Bertens

Tre eliminazioni importanti nei sedicesimi degli US Open femminili: Wozniacki ko contro Andreescu, Ostapenko sconfitta da Ahn, Goerges supera la Bertens

Tre eliminazioni a sorpresa nei sedicesimi di finale degli US Open femminili. Caroline Wozniacki, Elena Ostapenko e Kiki Bertens sconfitte a sorpresa nell’ultimo Slam stagionale. Wozniacki si arrende 4-6 / 4-6 alla giovane e talentuosa Bianca Vanessa Andreescu con il punteggio di 4-6 / 4-6. Più pesante il ko di Jelena Ostapenko, battuta da Kristie Ahn (numero 141 al mondo) per 6-3 / 7-5. Disco rosso anche per la numero 7 al mondo, Kiki Bertens, battuta 6-2 / 6-3 dalla tedesca Julia Goerges.

