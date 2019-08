US Open – Tonfo Halep: Townsend fa fuori la campionessa di Wimbledon al secondo turno!

Simona Halep chiude al secondo turno il suo cammino negli US Open: la campionessa di Wimbledon sconfitta al tie-brek del terzo set da Taylor Townsend

Si conclude mestamente l’ultimo Slam dell’anno per Simona Halep. La campionessa di Wimbledon, nonché numero 4 del ranking mondiale femminile, è stata sconfitta in 3 set da Taylor Townsend, numero 116 del mondo. La tennista americana, davanti al pubblico di casa, è riuscita ad imporsi in 2 ore e 6 minuti con il punteggio d 6-2 / 3-6 / 6-7 (4-7).

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo