US Open – Un tifoso lo provoca, Djokovic perde la calma: “ti verrò a cercare!” [VIDEO]

Momenti di tensione in allenamento per Novak Djokovic. Il tennista serbo ha perso la calma a causa delle provocazioni di un tifoso particolarmente fastidioso. L’uomo gli ha urlato: “ma non ti dovevi ritirare?“, sottolineando come il serbo si fosse fatto male alla spalla, prendendo in considerazione l’idea di lasciare il torneo nei giorni scorsi, salvo poi apparire ristabilito. Djokovic, sentita la provocazione, è andato verso l’uomo a muso duro urlandogli: “ti verrò a cercare!“. Una vera e propria minaccia quella del numero 1 al mondo che non sembra aver preso bene la provocazione.

Oh wow.. Djokovic getting into a tiff with one of the fans in the middle of his warm-up. Not happy with something that was said. @BenRothenberg @bgtennisnation pic.twitter.com/cAXeMpj6s0

— Sridhar Natarajan (@sridinats) August 31, 2019