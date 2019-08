US Open – Svitolina non stecca: Venus Williams eliminata al secondo turno

Elina Svitolina elimina Venus Williams al secondo turno degli US Open: la tennista ucraina si impone in due set

Dura 1 ora e 53 minuti la sfida del secondo turno degl US Open fra Elina Svitolina e Venus Williams. Il match, vista la caratura delle due atlete in gara, era uno dei più attesi dei 32esimi di finale e non ha deluso le attese: Elina Svitolina è riuscita ad imporsi sulla pluricampionessa Slam americana in 2 set, trionfando con il punteggio di 6-4 / 6-4.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo