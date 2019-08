US Open – Che spettacolo Fabbiano! Esordio da sogno per l’azzurro: eliminato Thiem

Fabbiano show all’esordio agli US Open: Thiem ko in quattro set, staccato il pass per il secondo turno

Thomas Fabbiano è stato autore di una prestazione da sogno all’esordio agli US Open, quarto e ultimo Slam della stagione, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York. Il tennista italiano ha mandato al tappeto l’austriaco Thiem, numero 4 del ranking ATP, in quattro set, staccando così il pass per il secondo turno del torneo statunitense.

Il match è terminato dopo due ore e 26 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, 6-2, volando al secondo turno, dove affronterà Bublik.

