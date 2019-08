US Open – Serena Williams ribalta la connazionale McNally, l’americana avanza a fatica al terzo turno

La minore delle sorelle Williams stacca il pass per il terzo turno grazie al successo ottenuto nel derby americano con la McNally

Il derby americano del secondo turno degli US Open se lo aggiudica Serena Williams, che non lascia scampo alla connazionale McNally e si impone con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-1 dopo quasi due ore di partita. Avvio in salita per la numero 8 del ranking WTA, che perde la prima frazione e si ritrova a rincorrere la propria avversaria, salvo poi entrare in partita e ribaltare il punteggio. Un confronto che sottolinea la forza mentale di Serena Williams, che al terzo turno se la vedrà con la vincitrice del match tra Muchova e Hsieh, in campo nel tardo pomeriggio italiano.

