US Open – Nishikori ai sedicesimi di finale: il giapponese supera in 4 set Bradley Klahn

Kei Nishikori accede ai sedicesimi di finale degli US Open: il tennista giapponese supera Bradley Lang in 4 set

Secondo successo consecutivo per Kei Nishikori negli US Open 2019. Il tennista giapponese, numero 7 del ranking mondiale maschile, ha avuto la meglio sull’americano Bradley Lang (numero 108 ATP) in un match durato 2 ore e 47 minuti. Nishikori si è imposto in 4 set con il punteggio di 2-6 / 6-4 / 3-6 / 5-7.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo