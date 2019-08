US Open – Nishikori si ferma al terzo turno: De Minaur si aggiudica la vittoria al 4° set

Nishikori ko al terzo turno degli US Open: il giapponese eliminato al quarto set da De Minaur

Termina al terzo turno l’avventura agli US Open per Kei Nishikori. Il tennista giapponese si è arreso all’australiano De Minaur al termine di una lunga e tosta battaglia. Il numero 7 del ranking ATP è stato eliminato ai sedicesimi del quarto ed ultimo Slam della stagione, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York, al quarto set, dopo due ore e 53 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 6-4, 2-6, 6-3.

