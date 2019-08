US Open – Niente birra per Boris Becker a New York: “la commessa non ha creduto che avessi 51 anni!”

Simpatica disavventura per Boris Becker che, al supermercato di New York, si è visto negare l’acquisto di una birra: senza documento, la commessa non ha creduto che avesse 51 anni!

Boris Becker è presente agli US Open in qualità di commentatore per Eurosport dunque, rispetto ai tennisti impegnati in gara, ha un po’ più di tempo libero da passare nella splendida New York magari sorseggiando una bella birra fresca. Ammesso che abbia l’età per consumare alcolici. La carta d’identità riporta ‘51‘ alla voce età, ma una diligente commessa di un supermercato di New York si è opposta all’acquisto della birra da parte dell’ex tennista che, non avendo il documento d’identità con sè, poteva ‘sembrare più giovane’. Becker ha raccontato, divertito, l’episodio su Twitter: “ragazzi, ieri sono andato al supermercato e volevo comprare un paio di birre… la donna al banco mi ha chiesto la carta d’identità (51 anni), ha detto che sembravo più giovane e mi ha rifiutato l’acquisto dato che non avevo un documento. Lo prendo come un complimento“.

