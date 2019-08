US Open – Nadal in scioltezza all’esordio: Millman battuto in tre set

Tutto facile per Nadal al primo turno degli US Open: Millman asfaltato in tre set

Buona la prima per Rafa Nadal agli US Open: il tennista maiorchino ha superato con estrema facilità l’esordio del quarto ed ultimo slam della stagione, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York. Il numero 2 al mondo ha asfaltato il rivale australiano Millman, eliminandolo in soli tre set,dopo due ore e 11 minuti di gioco, col punteggio di 3-6, 2-6, 2-6. Al secondo turno Nadal sfiderà Kokkinakis.

Valuta questo articolo