US Open – Nadal avanza senza giocare per l’infortunio di Kokkinakis: Cilic batte Stebe

Rafa Nadal avanza al terzo turno degli US Open senza giocare a causa dell’infortunio di Thanasi Kokkinakis: Marin Cilic supera il tedesco Stebe in 4 set

Non deve nemmeno scendere in campo Rafa Nadal per superare il secondo turno degli US Open. Il tennista spagnolo, numero 2 del mondo, sfrutta il ritiro per infortunio di Thanasi Kokkinakis e accede ai sedicesimi di finale dello Slam americano. Ha bisogno invece di 3 ore e 2 minuti Marin Cilic per avere la meglio sul tedessco Cedrik-Marcel Stebe (256 ATP) sconfitto in 4 set con il punteggio di 6-4 / 3-6 / 5-7 / 3-6-.

