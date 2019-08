US Open – Nadal travolgente: Hyeon Chung eliminato in 3 set

Rafa Nadal travolge Hyeon Chung nei sedicesimi degli US Open: lo spagnolo si impone in 3 semplici set

Rafa Nadal stacca il pass per gli ottavi di finale degli US Open. Il tennista spagnolo, attuale numero 2 al mondo della classifica mondiale maschile, si è imposto in due ore e due minuti di gioco sul giovane Hyeon Chung. Nadal ha vinto l’incontro in tre set, conclusi con il punteggio di 3-6 / 4-6 / 2-6. Agli ottavi di finale il tennista di Manacor affronterà il vincitore del match fra Isner e Cilic.

