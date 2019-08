US Open – Maratona Zverev: per piegare Tiafoe servono 3 ore e 5 set!

Alexander Zverev deve sudarsi il passaggio ai sedicesimi degli US Open: il tennista tedesco batte Frances Tiafoe in 5 set

Dopo 3 ore e 12 minuti di gioco, Alexander Zverev riesce finalmente a staccare il pass per i sedicesimi di finale degli US Open. Il giovane tennista tedesco, attuale numero 6 del ranking ATP, ha vinto la sfida ‘young’ contro lo statutinense Frances Tiafoe, in quello che rappresenta uno scontro che rivedremo più volte negli anni a venire, fra due giovani talenti che si giocheranno un posto importante nel futuro del tennis. Zverev si è imposto al quinto set con il punteggio di 6-3 / 3-6 / 6-2 / 2-6 / 6-3.

