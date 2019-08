US Open – Paolo Lorenzi non può nulla al cospetto di Wawrinka, lo svizzero avanza agli ottavi di finale

Il tennista azzurro si arrende in tre set al proprio avversario svizzero, fallendo così l’accesso agli ottavi nell’ultimo slam stagionale

Paolo Lorenzi non riesce a staccare il pass per gli ottavi di finale degli US Open, il tennista italiano si arrende in tre set a Stan Wawrinka, abile ad imporsi in tre set con il punteggio di 6-4, 7-6, 7-6 dopo tre ore di battaglia.

Un match davvero equilibrato, risolto dallo svizzero grazie a due tie-break giocati con orgoglio e determinazione, che gli permettono così di guadagnarsi la possibilità di affrontare Novak Djokovic negli ottavi di finale. Applausi e sorrisi comunque per Paolo Lorenzi, riuscito in fin dei conti a raggiungere il terzo turno grazie a buone prestazioni che gli serviranno per chiudere al meglio l’annata agonistica.

