US Open – Lorenzi, che battaglia! Servono quasi 5 ore per battere Kecmanovic ai 32esimi

Paolo Lorenzi accede ai sedicesimi di finale degli US Open grazie ad una vittoria molto sofferta: il tennista italiano batte Miomir Kecmanovic in 5 set

Servono 4 ore e 51 minuti a Paolo Lorenzi per avere la meglio su Miomir Kecmanovic nei 32esimi di finale degli US Open. Il tennista italiano, scivolato nelle ultime settimane in 135ª posizione a causa di qualche problema fisico e risultato negativo di troppo, si è imposto in 5 set con il punteggio di 6-7 (11-13) / 7-6 (7-2) / 6-7 (2-7) / 6-3 / 3-6.

