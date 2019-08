US Open – Khachanov ko all’esordio dopo una lunga battaglia, Kyrgios avanza

Khachanov si arrende all’esordio, Kyrgios supera il primo turno agli US Open

Esordio amaro agli US Open per Khachanov: il tennista russo, numero 9 del ranking ATP è stato eliminato al primo turno del quarto ed ultimo Slam della stagione, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York dal canadese Pospisil dopo una battaglia durata quasi 4 ore. Il match è terminato col punteggio di 4-6, 7-5, 7-5, 4-6, 6-3.

Sorride invece Kyrgios: l’australiano ha eliminato in soli tre set lo statunitense Johnson, staccando il pass per il secondo turno dopo due ore e 4 minuti di gioco col punteggio di 3-6, 6-7, 4-7.

