US Open – Boom di azzurri alle qualificazioni: 13 italiani a caccia del pass per il main draw

13 italiani al via delle qualificazioni degli US Opern 2019: i nomi degli azzurri a caccia di un pass per il main draw dell’ultimo Slam della stagione

Manca sempre meno per gli US Open 2019: il 26 agosto avrà inizio sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York il quarto ed ultimo Slam della stagione. Se già sei italiani sono certi della loro partecipazione al main draw (Fognini, Berrettini, Cecchinato, Sonego, Seppi e Fabbiano), altri 13 andranno a caccia del pass per il tabellone principale nelle qualificazioni che iniziano oggi. Si tratta di Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Paolo Lorenzi, Lorenzo Giustino, il neo 18enne Jannik Sinner, subito impegnato in un derby tricolore con Matteo Viola, Federico Gaio, Andrea Arnaboldi, Roberto Marcora, Filippo Baldi, Stefano Napolitano, Alessandro Giannessi e Gianluca Mager.

