US Open – Solo Giorgi nel tabellone principale: quattro italiane alle qualificazioni

Quattro italiane nelle qualificazioni degli US Open, solo Camila Giorgi ammessa direttamente al main draw

Iniziano oggi le qualificazioni degli US Open, ultimo Slam della stagione, al via il 26 agosto sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York. Se nel settore maschile sono ben 13 gli italiani che scenderanno in campo per l’accesso al main draw, in quello femminile sanno quattro: si tratta di Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Martina Di Giuseppe e Giulia Gatto-Monticone. Solo Camila Giorgi è ammessa direttamente al tabellone principale.

