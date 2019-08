US Open – Gibbs ci prova, ma Simona Halep ha la meglio: la rumena al secondo turno

Esordio tosto per Simona Halep agli US Open, ma la rumena stacca il pass per il secondo turno

E’ iniziato in salita il percorso di Simona Halep agli US Open 2019: la tennista rumena ha faticato all’esordio contro Gibbs, ma è riuscita a staccare il pass per il secondo turno. Il match è terminato col punteggio di 6-3, 3-6, 6-2 dopo un’ora e 53 minuti di gioco: Simona Halep al secondo turno dovrà fare i conti con Townsend.

