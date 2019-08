US Open – Delusione Fognini, l’azzurro esce al primo turno contro Opelka: l’americano si impone in 4 set

Il numero uno azzurro non riesce a superare l’ostacolo Opelka al primo turno, cedendo allo statunitense in quattro set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-7, 6-3

Finisce al primo turno l’avventura di Fabio Fognini agli US Open, ultimo slam stagionale in corso di svolgimento sul cemento di New York. Il tennista azzurro non è riuscito ad avere la meglio sull’americano Reilly Opelka, abile ad imporsi in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-7 (6), 6-3. Dopo i primi due set dominati dallo statunitense, il numero uno italiano mostra uno scatto d’orgoglio e fa sua la terza frazione, prima di cedere nel quarto set al termine di un match durato due ore e cinquantacinque minuti.

