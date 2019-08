US Open – Federer lascia un set a Dzumhur, poi lo travolge in rimonta

Roger Federer si impone su Damir Dzumhur nei trentaduesimi di finale degli US Open: il tennista svizzero ha bisogno di 4 set per battere il numero 99 al mondo

Dopo aver lasciato un set al giovane Nagal, Roger Federer è costretto ad arrivare al quarto set anche contro Damir Dzumhur. Continua il cammino ‘stentato’ dello svizzero che stacca il pass per i sedicesimi di finale degli US Open dopo 2 ore e 23 minuti di partita, ritrovandosi sotto di un set (3-6) alla mezz’ora, per poi concentrarsi ed elevare il livello del suo tennis firmando una netta rimonta nei 3 set successivi (6-2 / 6-3 / 6-4). Nel turno successivo Federer affronterà il vincitore del match fra Evans e Pouille.

