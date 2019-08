US Open – Delusione Kvitova a New York, la ceca si arrende in due set alla tedesca Petkovic

La tennista ceca non riesce ad accedere al secondo turno dell’ultimo slam stagionale, perdendo con il punteggio di 6-4, 6-4 contro la propria avversaria tedesca

Petra Kvitova esce di scena al secondo turno degli US Open, la tennista ceca non riesca ad avere la meglio contro Andrea Petkovic, cedendo in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Una delusione cocente per la numero 6 del ranking WTA, costretta ad alzare bandiera bianca al termine di un match giocato sotto tono e con poca verve. Poco più di un’ora e mezza è bastato alla tedesca Petkovic per accedere al terzo turno, dove se la vedrà con la vincente del match tra Elise Mertens e Kristyna Pliskova.

