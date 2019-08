US Open – Carla Suarez Navarro si ritira e arriva la multa: la spagnola colpevole di “bassa prestazione”

Che batosta per Carla Suarez Navarro: la spagnola sanzionata con una multa salata dopo il ritiro dagli US Open

Che botta per Carla Suarez Navarro: la spagnola, che agli US Open è arrivata dopo un periodo difficile, è stata multata. Gli organizzatori del quarto ed ultimo Slam hanno deciso di infliggere alla spagnola una multa di 40 mila dollari, circa 36 mila euro, per “bassa prestazione“. Carla Suarez Navarro si è ritirata al primo turno, dopo aver perso il primo set per 6-2 contro Timea Babos: un gesto valutato scorretto. “Dopo aver esaminato i rapporti del team medico e dei supervisori del Grand Slam, è stato stabilito che Carla Suárez non si è comportata secondo gli standard professionali“, ha dichiarato l’arbitro Soeren Friemel.

“Non sono state le settimane più semplici con disagio alla schiena. Abbiamo cercato di arrivare in condizioni, ma il dolore si è intensificato durante la prima partita a New York. Mi dispiace di aver abbandonato i tornei che apprezzo molto“, ha dichiarato la tennista spagnola.

