US Open – Esordio shock per Camila Giorgi, l’azzurra abbattuta dalla greca Sakkari in due set

Esordio terribile per Camila Giorgi nel primo turno degli US Open, la tennista italiana non riesce a raggranellare più di un game nel match contro Maria Sakkari. La greca si impone con il punteggio di 6-1, 6-0 dopo cinquantotto minuti di gioco, una gara a senso unico a favore della numero 30 del ranking WTA, che non lascia scampo alla sua avversaria italiana, in balia del gioco e del ritmo della greca. Nel prossimo turno la Sakkari se la vedrà con la vincente tra Peng e Lepchenko, entrambe provenienti dalle qualificazioni.

